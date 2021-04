Cynthia Klitbo se sincera en TV Azteca y revela si terminó al Rey Grupero por ser mayor que él

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Cynthia Klitbo decidió sincerarse en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría y confesó cómo la está pasando a unos cuantos días de haber terminado su relación con el Rey Grupero.

La exvillana de Televisa acudió a las instalaciones de TV Azteca como invitada del vespertino Mimí Contigo y a su salida de la emisión fue abordada por Gabriel Cuevas, quien la cuestionó por su repentino rompimiento.

Klitbo negó tajantemente que la diferencia de edades o la distancia haya afectado su romance con el youtuber y explicó que no le gustaría declarar si fue una ruptura definitiva o si habrá reconciliación.

Mira la verdad es que... son especulaciones, entonces no es algo de lo que me guste ahondar, no me parece bonito hablar de una relación que acabe de terminar... la edad no es lo importante".