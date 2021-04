A días de morir, actor de Televisa se casa en el hospital; así fue el emotivo momento

Ciudad de México.- Al saber que estaba a pocos días de morir, el famoso y querido actor de Televisa, Patricio Castillo, decidió unir su vida a su pareja desde hace cinco años, Haunani Ruíz, quien contó cómo fue el emotivo momento desde su habitación de hospital en exclusiva para TVyNovelas.

El pasado 15 de abril el cine y la televisión mexicana se vistió de luto, pues Castillo falleció con 81 años de edad debido a un problema pulmonar preexistente, junto a otros cardíacos, que lo tuvo un par de semanas internado en el hospital, lo que aseguran lo hizo presentir su muerte.

Tras la lamentable noticia, el funeral contó con la presencia de varios medios de comunicación, siendo Sale el Sol el que captó una discusión entre Haunani y los hijos del actor, pues ellos negaron que se hubieran casado antes de que él perdiera la vida.

View this post on Instagram

Ante esto, la ahora viuda de Patricio contó para TVyNovelas, relató que el pasado 4 de abril, él le pidió que le llamara a su amigo, Héctor Bonilla, para que los casara en una ceremonia simbólica, pues sabía que estaba a punto de fallecer, así que decidió unir lo poco que le quedaba de vida a Ruíz, quien asegura que todo fue realmente hermoso y muy emotivo, pues en todo momento él se mostró seguro, confiado y sin temor a nada.

Me puse una de las batas del hospital igual a la que él traía, una flor en la cabeza y eso fue todo. Él me tomó de la mano y dijo: 'Gracias por acompañarnos en este día, en el que tengo la oportunidad de casarme con el amor de mi vida; Hao me enseñó a amar', cuando Héctor se levantó le dijo: 'Compadre, te entrego a la mujer que más has amado en la vida; con la autoridad moral que me confieren, los declaro marido y mujer'", relató Haunani.