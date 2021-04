¡Drama en Televisa! Laura Bozzo causaría conflictos en 'Hoy' por este motivo

Ciudad de México.- Después de que se vivieran momentos de mucho drama en Televisa y se revelara que Laura Bozzo se integraría de último momento al programa Hoy, ahora es la productora del matutino, Andrea Rodríguez, quien habla respecto a los conflictos que se generaron ante su presencia y los motivos de esta.

Como se pudo ver en vivo y a todo color, Bozzo se unió a Las Estrellas Bailan en Hoy, tras su sorpresivamente en el programa para pedir que le permitieran tomar el lugar de Anel Noreña, quien dejará la competencia por problemas de salud, desatando toda una polémica debido a su pleito con Galilea Montijo desde hace algunos años.

Ante esto, mucho se dijo de problemas personales y tacharon de falsa la supuesta reconciliación que terminó en un abrazo entre ambas conductoras, a lo que la hermana de Magda Rodríguez aseguró que todo fue cierto y que eso era lo padre de los realitys, que no sabías que pasaría.

De igual forma reveló cómo se dio el que la polémica conductora de Laura Sin Censura se integrara a la competencia de baile que a penas tiene una semana, confesando que ella la buscó para decirle que estaba viendo que Anel se iría y probablemente eso dejaría fuera a Carlos Bonavides.

Después de unos intercambios de mensajes ella pudo presentarse en los foros, impactando a Montijo, ya que fue tan apresurado que solo pudo hablar con los jueces para saber si le daba la oportunidad, destacando que el único conflicto real fue el público, ya que no sabían por quien votarían.

Ella me habló por teléfono ahorita que estaba viendo el programa, me dice: ‘No se puede ir Carlos’, y le respondí que me dejara ver cómo iban los votos; Carlos iba en último lugar, y si no lo salvaba Albertano, no había manera de que se quedara, entonces me dijo que no le dejara ir, y me pidió que le diera chance. Subí con el jurado y dijeron: ‘Dile que se venga para acá’, estaba grabando en su foro, se vino y así sucedió", concluyó Andrea.