Enrique Guzmán llega a 'Hoy', se defiende y vuelve a pedir que Frida Sofía se haga estudios mentales

Ciudad de México.- Enrique Guzmán reapareció públicamente por primera vez luego de confirmarse que procederá legalmente contra su nieta Frida Sofía, quien lo acusa de haberla tocado indebidamente cuando era una niña.

El rockero venezolano brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí negó haber leído y escuchado las últimas declaraciones que ha hecho la única hija de Alejandra Guzmán.

Ha sido sorpresa total, y es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona, no sé”.