"Es respetuoso": Lyn May defiende a Enrique Guzmán de acusaciones de Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de varias semanas de que Enrique Guzmán esté en medio del escándalo, tras ser acusado por Frida Sofía de abuso infantil, la polémica actriz de Televisa, Lyn May, salió en defensa del cantante en una entrevista con Sale el Sol, asegurando que lo creía incapaz ya que lo conoce como alguien "muy respetuoso".

Desde hace semanas el padre y la hija de Alejandra Guzmán han estado en vueltos en una pelea mediática, que ya también ingresó a la vía legal, por un supuesto toqueteó indebido del intérprete de Popotitos a su nieta desde que tenía cinco años de edad.

Ante esto, las opiniones se han dividido, pues unos apoyan a Guzmán y aseguran que Frida tiene un problema mental que la hace mentir, mientras que otros le creen y recuerdan el polémico pasado del actor para llamarlo "agresivo".

Una de las celebridades que ya se pronunció a favor de Enrique fue May, quien dijo que no quería hablar mal de la hija de la rockera, pues no la conoce, pero que en base al tiempo que lo conoce a él, puede decir que no lo cree capaz de cometer tan cruel acto y menos contra su nieta.

No creo, yo conozco a Enrique Guzmán personalmente y el señor... mira, a mi no me gusta meterme en esas broncas, porque realmente yo no conozco a esta chava, no me gusta hablar de quien no conozco, yo habló de Enrique Guzmán, porque lo conozco", dijo Lyn.

Para hacer énfasis en su 'inocencia', recordó la ocasión en la que ella vio que "chavitas" llenaron su camerino y él nunca se sobrepasó con ninguna, comportándose como todo un caballero, agregando que si él le pegó a Silvia Pinal fue porque ella se dejó y nunca se defendió.

Es un señor, yo lo conozco como un señor que cuando era joven se le llenaba el camerino de chavitas, y él era muy respetuoso con ellas. Ahora que si le pegaba a Silvia Pinal porque era su mujer, los maridos siempre le pegaban a sus mujeres y Silvia se dejaba, le hubiera dado con las pin... plancha", aseguró.

Fuente: Twitter @saleelsoltv