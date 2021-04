"Háganse pen... pero no sean pen...": Chumel Torres arremete contra los que "creen" en Morena

Ciudad de México.- El conocido youtuber Chumel Torres volvió a arremeter en contra de Morena y sus seguidores, luego de que Ricardo Monreal, legislador de ese partido, señalara que la institución reformará al Instituto Nacional Electoral si las elecciones no le favorecen.

Ante estos dichos, el creador de 'El Pulso de la República' arremetió contra el legislador y advirtió a los seguidores de Morena que no pueden sentirse decepcionados del partido, porque les está avisando sobre sus acciones.

“Si perdemos, Morena reformará el INE", ya dijo Ricardo Monreal. Pongan atención a estas cosas, para que luego no salgan con que "ay, Morena no era lo que esperábamos". Les están diciendo clarito. Háganse pendejos. Pero no SEAN pendejos", señaló el comediante.