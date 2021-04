"Narcisista, sin talento": Conductora de 'Hoy' hace pedazos a Laura Bozzo en Televisa

Ciudad de México.- Después de que se revelara que Laura Bozzo se integraba a 'Las Estrellas Bailan en Hoy', la reciente integrante del programa Hoy, la jueza Lolita Cortés, dejó ver su molestia por ello, al llamar "narcisista" y una persona "sin talento" a la peruana, haciéndola pedazos con su crítica en el matutino de Televisa.

El pasado viernes 23 de abril, Bozzo se unió a la competencia de baile para ser la nueva pareja de Carlos Bonavides suplir a Anel Noreña, quien dejó el programa por problemas de salud, desatando una gran polémica por su pleito con Galilea Montijo, el cual dijeron en vivo que arreglarían con una botella.

Tras esto, la jalisciense pidió la opinión del jurado la mañana de este lunes 26 de abril, a lo que Latin Lover dijo que le parecía buena idea, que le gustaba como conducía programas y si así de bien lo hacía en la pista, tenía grandes posibilidades de ganar.

Así se expresó la "juez de hierro" de Laura Bozzo uD83DuDE2Ehttps://t.co/cbVpDQ9Gt6 — Programa Hoy (@programa_hoy) April 26, 2021

Estos comentarios impactaron a su compañera, la denominada 'Juez de Hierro', pues de inmediato mostró que estaba en desacuerdo con Lover y tachó a la conductora de Laura Sin Censura de ser una "narcisista", de no entender que el show era en sí la estrella, ni ella.

Simplemente creo que nos estamos enfrentando a una persona que me parece narcisista completamente, entonces espero que ella sepa entender que es una concursante, que además es pareja de un hombre que tiene toda la energía del mundo y todas las ganas de estar aquí", aseveró Lolita.

Finalmente, Cortés señaló que no creía que tuviera talento, que no le gusta como conduce y espera a verla en la semana con su coreografía, pero desde ese momento dejaba en claro que no le veía mucho futuro.

Este no es su show, este show lo hacen muchos y que la estrella se llama Hoy, en cuanto ella entienda esto podremos empezar a hablar, no creo que tenga talento, no se le ve ni siquiera al caminar, ya veremos en esta semana lo que sucede", finalizó.

Fuente: Twitter @programa_hoy