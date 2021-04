Premios Oscar 2021: Dua Lipa y Elton John ponen a bailar con increíble fiesta previa a la gala

Estados Unidos.- Antes de que se viviera la tan esperada entrega de los Premios Oscar 2021, los famosos cantantes británicos, Dua Lipa y Elton John, hicieron bailar a los nominados para obtener su estatuilla dorada y al público, con la increíble fiesta anual Ejaf Oscars, la cual fue bastante inusual.

A causa del Covid-19, en la gala 93 del famosos galardón se vivió diferentes, pues hubo menos gente y tampoco se celebraron las grandes fiestas como en años anteriores, sin embargo, John no quiso cancelar la fiesta en la que recauda dinero para su fundación para combatir el VIH Sida.

Es por ello que se adaptó a la nueva normalidad y se realizó de manera virtual, invitando a todos, por 16.50 euros, a formar parte de la "icónica fiesta de los Oscar", como expresó en su video con el fin de animar a que donen y seguir aportando a aquellos que enfrentan esta incurable enfermedad. Cabe mencionar que en la hora que estuvieron en línea lograron recaudar alrededor de tres millones de euros.

La guapa intérprete de Physical fue la única artista en presentarse de manera presencial, pues cantó junto al aclamado cantante su tema Bennie And The Jets y Love Again, mientras él tocaba el piano con su elegante traje azul rey, bastante luminoso, al tiempo que ella se lucía en un espectacular vestido plateado con transparencias que se robó la noche.

De igual manera, la talentosa novia de Anwar Hadid, dio más de una sorpresa, pues no solo fue la sensación con su voz, sino que también lo hizo al cambiarse y mostrarse en un precioso vestido de terciopelo negro con falda abullonada.

Lady Gaga también fue una de las invitadas, presentándose por videollamada con un elegante traje rojo, durante la cual habló de la importancia de la salud mental al luchar contra el SIDA, mientras que Neil Patrick Harris, fue fiel a su clásico sentido del humor y bromeó amenizando el momento con sus bromas.

Finalmente, la guapa modelo Elizabeth Hurley fue la cereza del pastel, al brindar desde el minibar en su casa, usando un escotado vestido beige que resaltó su impresionante figura, mientras que animaba a seguir donando para la causa, tras lo que John retomó el micrófono para hablar sobre su sentir ante esta atípica fiesta.

No nos íbamos a perder nuestra 29ª fiesta anual de los Oscar en beneficio de mi Ffndación, incluso si eso significaba hacerlo de manera virtual. Ha sido muy divertido actuar con la guapísima Dua Lipa y poder compartir la fiesta con nuestros seguidores de todo el mundo. Gracias a todos mis amigos que han participado para que pudiéramos celebrar este evento legendario para recaudar fondos para poner fin a la epidemia del SIDA", concluyó.

