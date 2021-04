Se durmió temprano: Anthony Hopkins no sabía que había ganado el Oscar a 'Mejor Actor'

Anthony Hopkins estaba dormido cuando ganó el Oscar 2021. Foto: The Father

Ciudad de México.- Anthony Hopkins, ganador del Oscar 2021 a 'Mejor actor' por su participación protagónica en la película The Father, no sabía que se había hecho acreedor de la estatuilla hasta el día de hoy, ya que confesó, se había ido a la cama temprano, por lo que no sintonizó la premiación de la Academia.

Jeremy Barber, representante del actor, ofreció una entrevista en donde contó que Hopkins estaba durmiendo cuando anunciaron que este había ganado el premio; sin embargo, al enterarse hoy por la mañana, se sintió feliz y emocionado.

Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido cuando se anunció su premio. Lo desperté a las cuatro de la mañana para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía agradecido", apuntó la representante de Hopkins.

En este sentido, Jeremy agregó que el intérprete de The Father se sentía muy orgulloso del personaje que logró crear, además de convertirse en el más longevo en ganar un premio en dicha categoría.

Horas más tarde y a través de redes sociales, el mismo Anthony publicó un video a manera de agradecimiento por el galardón auspiciado por la Academia, además de recordar y rendir homenaje a Chadwick Boseman, actor fallecido y nominado a la misma categoría por el filme Ma Rainey’s Black Bottom.

Buenos días, estoy aquí en mi tierra natal en Gales y a los 83 años no esperaba recibir este premio. Estoy muy agradecido con la Academia. Por otra parte, quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien nos quitaron demasiado pronto".

Philip Anthony Hopkins, conocido en el medio como Anthony Hopkins, es un actor, compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor británico y estadounidense. Ha protagonizado filmes como The Silence of the Lambs, Red Dragon, Hannibal, entre otros.

Fuente: People