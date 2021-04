Tras abandono de su esposo y quedar en bancarrota, actriz de Televisa reaparece y da dura noticia

Ciudad de México.- La aclamada actriz Cecilia Gabriela reapareció de forma pública hace unos días y aquí conto la terrible situación que enfrentó al convertirse en madre soltera mientras se encontraba en la ruina por el abandono de su esposo.

La querida intérprete de novelas de Televisa brindó una entrevista exclusiva a la periodista Mara Patricia Castañeda para sincerarse sobre lo que sufrió tras separarse del actor Marco Uriel, quien la dejó con una hija y además llena de deudas.

No hay forma en que yo lo pueda perdonar. No importa cuántos libros, terapias y películas y lo que quieras... no hay forma de que yo pueda decir ‘sí, claro, esto estuvo bien’, porque no, no estuvo bien", explicó.