¿Adiós Televisa? Tras 31 años en la empresa, conductor de 'Hoy' revela si se va a TV Azteca

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Jorge 'El Burro' Van Rankin, le habrían retirado su exclusividad en Televisa, y por el coraje habría decidido renunciar al programa Hoy y la serie 40 y 20, el también actor decidió romper el silencio y reveló si se va o no a TV Azteca.

La mañana de este martes 27 de abril, en TV Notas sacaron una noticia en la que supuestamente 'El Burro' estaría furioso con los ejecutivos de la empresa y por ello los mandó a volar, negándose a continuar con los proyectos que tenía pendientes, como las nuevas temporadas de 40 y 20 o la sección de 'Ponle la Cola al Burro' en el matutino.

Ante esto, Jorge bromeó en en pleno programa en vivo antes y después de entrevistar a Lolita Cortés, asegurando que todo era mentira y que estaba todavía laborando para ellos.

Después de sus bromas en el matutino, el actor se detuvo para hablar con la prensa a las afueras de la televisora, asegurando que lo dicho por la revista eran puras mentiras, confirmó que no es exclusivo de la empresa, pero es porque aún no renueva su contrato, destacando que le da igual si llegan a un acuerdo o no, porque tiene mucho trabajo dentro y jamás le van a cerrar las puertas por sus 30 años dentro y con la camiseta bien puesta.

Los quiero mucho, pero son unos zopen..., lo que pasa es que se informan mal, si se informaran bien, a mi no me quitaron la exclusividad, la mía se terminó en septiembre, se acabó ahí la exclusividad, yo haciendo la serie 40 y 20, pero tengo una extraordinaria amistad", aclaró.

Van Rankin aseguró que la revista mintió al decir que ya no haría más temporadas de la famosa serie, revelando que habrá séptima y octava, las cuales empezarían a grabarse en el mes de julio o agosto, aclarando que si no habían comenzado era por el presupuesto y cuestiones de tiempos de los implicados.

Otra cosa en la que mintieron, es que terminamos la quinta y sexta temporada de 40 y 20, me habla el encargado y me invita a comer y me dice: 'Un exitazo la quinta, vamos a hacer la séptima y octava', para julio. La serie se atrasó por cuestiones de tiempo, pero comenzaremos en julio o agosto", aseguró

De igual manera aclaró que la situación en Hoy fue que él "ya no aguantaba" y se sentía "cansado", que desde que estaba Magda Rodríguez ya había hablado para solo hacer las entrevistas exclusivas, destacando que todavía le pagan y está como conductor, pues puede ir cualquier día de la semana a presentar la parte de sus entrevistas.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy