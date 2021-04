¡Boda en Televisa! Tras dejar TV Azteca, Ferka se compromete con Christian Estrada

Ciudad de México.- Tal parece que muy pronto Televisa estará de manteles largos ante la boda de Ferka y Christian Estrada, pues después de que la exactriz de TV Azteca se integrara a la empresa y encontrará el amor con el ex de Frida Sofía, recientemente reveló que están comprometidos y felices.

A mediados del 2020 la famosa actriz, María Fernando Quiroz, sorprendió al integrarse a Guerreros 2020, el reality deportivo de San Ángel, poco después de formar parte del Ajusco en la Isla y diversas novelas.

Después de esto, su nombre acaparó titulares por el polémico romance que comenzó con Estrada, reconocido por sus pleitos con la Dinastía Guzmán-Pinal, pues Frida le mandó advertencias al respecto, el público no les daba más de un mes y una filtración de mensajes en el que él decía que solo la usaba por fama.

Tras casi un año de relación, la pareja demostró que están enamorados y mas unidos que nunca, pues esperan a su primer hijo, Leonel Estrada, quien nacería a finales del mes de agosto, tras lo que confesaron van a casarse.

Claro. No lo hemos platicado todavía bien, pero está en los planes cien por ciento, aunque sí ya que nazca el bebé", dijo Christian. "No tenemos bronca con el orden de los factores, no altera el producto", agregó Ferka.