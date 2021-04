Crueles críticas para Tania Rincón y Paul Stanley en 'Hoy'; juez de baile ¡los destroza!

Ciudad de México.- Por primera vez en lo que va del especial de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, la juez Lolita Cortés dio la calificación de 'cero' a una pareja de baile, argumentando que no habían progresado y que habían bailado peor que la semana pasada.

En el duelo de cumbias en el que se enfrentaron Macky y Tinieblas Jr. contra Tania Rincón y Paul Stanley; una pareja se robó el show mientras que la otra destacó por su pésima participación lo que los puso en el segundo peor lugar de la tabla de posiciones.

Cabe destacar que la pareja con mayor cantidad de puntos esta semana es Lambda García y Mariana Echeverría, quienes tienen 25 puntos, mientras que la peor hasta el momento es la pareja de Lourdes Munguía y Brandon quienes obtuvieron 13 puntos.

Sin embargo, a quienes no les fue tan bien en su primera presentación de la semana fue a Tania y Paul, ya que recibieron 14 puntos entre los jueces Andrea Legarreta y 'Latin Lover', puesto que Lolita Cortés se mostró molesta por su falta de compromiso y decidió omitir su puntuación.

No existe manera alguna de salvar la catástrofe que acabamos de ver, no existen palabras para decirles lo decepcionada que me encuentro, después de la semana pasada que tuvieron es calificación tan baja, lo menos que esperaba era que subieran", mencionó Lolita Cortés.