¿De Televisa a prisión? Destapan que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos: "Está hasta el cuello"

Ciudad de México.- Un supuesto amigo de Larry Ramos brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas y aquí aseguró que Ninel Conde gozó y recibió dinero proveniente los fraudes millonarios que cometió su pareja a más de 200 personas en Estados Unidos.

El informante asegura ser muy cercano al colombiano y contó que este va 'hundir' al 'Bombón Asesino' en caso de que no lo apoye, pues en días pasados se deslindó de él y negó que estén casados. Además, aseguran que la actriz de Televisa presenció su arresto y se hizo como que no lo conocía y hasta el momento, no le responde las llamadas.

Dice que no contesta sus llamadas y sus mensajes, eso lo tiene muy furioso, con decirte que me comentó: 'Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante'", comentó.

La persona asegura que Larry le dio casi 40 millones de pesos en efectivo a Ninel y que además, le compró un inmueble que ella tenía en Nayarit, pero que no lo puso a su nombre. Además, el colombiano habría patrocinado el más reciente proyecto musical de la cantante.

Él pagó su disco e invirtió en un negocio de trajes de baño que Ninel emprendió en EU... la prima de Larry le hizo varias transferencias a Ninel a través de su contadora, para que ella se lo diera a él. También, usaron empresas de Ninel para triangular el dinero", afirmó.

Cabe resaltar que hasta el momento, Ninel no ha confirmado estas acusaciones que señalan que podría acabar en prisión por su supuesta complicidad con Ramos.

Fuente: TVNotas