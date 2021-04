Drama en Televisa: Ferdinando Valencia exige a Jesús Ochoa que le dé la cara tras llamarlo hablador

Ciudad de México.- El aclamado y querido actor Ferdinando Valencia brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para contar que aún tiene algunos problemas con el hospital en donde estuvo internado su hijo Dante a casi dos años de su desgarrador fallecimiento.

Desde los pasillos de Televisa, el querido intérprete originario de Colima comentó que tanto la Asociación Nacional de Actores (ANDA), como el centro médico, no han respondido a sus peticiones para saber a cuánto asciende la deuda.

Sin embargo, fue muy claro y recalcó que el sindicato ha tratado de negarle saldar la deuda hospitalaria que se creó cuando su mellizo estuvo delicado de salud.

Incluso, Valencia fue tajante y exigió al dirigente de la ANDA, Jesús Ochoa que le dé la cara luego de que días atrás lo llamó "hablador" por quejarse de su mal servicio y el poco interés que le da a su caso.

Está diciendo que soy hablador, que estoy mintiendo, dímelo enfrente de mí, y ¿por qué dices eso? si no te has entrevistado conmigo, ni me contestas las llamadas, entonces ¿por qué dices eso?, no sé con qué descaro se atreven a hablar de uno", añadió ya molesto.