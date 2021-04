Enrique Guzmán revela en 'Hoy' que enfrenta problemas de salud tras acusaciones de Frida Sofía

Ciudad de México.- Tal parece que la salud del famoso cantante, Enrique Guzmán, se está viendo afectada tras las acusaciones de abuso infantil, o al menos así lo reveló el padre de Alejandra Guzmán en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, asegurando que no tocó a Frida Sofía y que sus problemas pasados comenzaron a resurgir levemente.

Hace poco, Raúl Araiza y Martha Figueroa, fueron los encargados de hablar con el intérprete de Popotitos sobre lo que su nieta dijo respecto a que él abuso de ella desde que tenía cinco años, mostrándose desconcertado al asegurar que él era incapaz de hacer algo así, especialmente si se trataba de un niño.

Figueroa al verlo tan afectado le cuestionó por como se siente de salud, a lo que confesó que comenzó a tener molestias de problemas pasados, como su afección cardiaca que lo llevó a ser operado a corazón abierto años atrás.

El cantante señaló que ya fue a revisarse para evitar que la situación se hiciera mayor, destacando que su médico le dio medicina y ya está todo bajo control.

Tuve algún jalón, hace muchos años me operaron a corazón abierto, y tengo una válvula que funciona un poco con trabajos. Me hice unos estudios, pero ahí voy. Me siento inquieto, normalmente un artista lo que tiene es una seguridad firme en el escenario, y tener la fuerza", aseguró Enrique.

Tras esto, detalló que nunca convivió mucho con la intérprete de Ándale debido a que nació en la casa de los padres de ella y por su carrera y la de 'La Guzmán', no había mucho tiempo para convivir, confesando incluso que fue bastante ausente con otros nietos, aunque cuando los veía trataba de consentirlos en todo.

Finalmente, volvió a asegurar con firmeza que admitía que tiene un largo historial de violencia, pero que jamás fue un abusador sexual, que no se podía imaginar hacerla daño a una niña de cinco años.

Yo tengo 78 años, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido diferencias, pero tocar una niña de 5 años no lo puedo permitir, no sé cómo puede entrar eso en mi mente. No lo entiendo, no puede ser. Y ese es el punto donde me hace más daño", concluyó.