Exesposa de César Bono asegura que el actor de Televisa miente; niega el violentarlo

Ciudad de México.- Hace algunos días el famoso actor, César Bono, reveló en Sale el Sol que se encontraba en proceso de divorcio debido a que su expareja ejerció violencia verbal en su contra, algo que recientemente por lo que salió a desmentir al actor de Televisa, negando que ella lo agredió.

Patricia Castro, la expareja de Bono, emitió un comunicado en el que asegura que sus hijos la apoyan en el proceso y dan fe a que nunca sucedió ningún acto de violencia por ninguna parte, señalando que quería "limpiar" su nombre y "frenar la propagación de falsas noticias".

Tras esto, Castro relató que desde hace varios meses, cuando comenzaron los problemas, ambos decidieron ponerle fin a la relación para evitar que fueran a acabar en malos términos, precisamente queriendo que no sucediera ninguna clase de violencia, como ahora lo señala el actor de Vecinos.

Hace unos meses César y yo decidimos dar por concluido nuestro matrimonio debido a circunstancias personales que no nos permitieron continuar este camino juntos. Esta decisión se tomó en el momento adecuado, justamente para evitar que nuestra relación quedara en malos términos", dice el comunicado.

Finalmente dejó en claro que sus hijos la apoyan y pide que se respete su "vida privada", ya que ni ella ni su familia son figuras públicas y desean que se respete, reiterando que las acusaciones en su contra son "falsas".

Los altibajos en las relaciones de pareja son completamente normales, pero, la manera en que se me está dejando ver ante toda esta situación es falsa. Yo no soy figura pública y por lo tanto, me gustaría que mi vida privada y la de mi familia continúe así, lejos de cualquier tipo de escándalo", concluye.