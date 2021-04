VIDEO: Así fue el inolvidable momento en que Luis Miguel negó ser padre de Michelle Salas

Ciudad de México.- Hace casi una semana se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix, y los fanáticos siguen repasando lo que sucedió en los primeros capítulos.

Al final del segundo capítulo de la nueva temporada, 'Mickey' decide ir a visitar a una pequeña Michelle Salas, quien posteriormente será interpretada por Macarena Achaga.

En el episodio protagonizado por Diego Boneta, Luis Miguel recuerda que tiene una hija gracias a su representante Hugo López, en medio de la búsqueda por su madre, Marcela Basteri.

"Ella me odia", pregunta Luis Miguel a lo que 'Sophie' (el personaje de Stephanie Salas) le responde que quiere conocerlo y Michelle le da un abrazo a 'El Sol'.

Sin embargo, en la realidad, Luismi negó durante años ser el padre de Michelle Salas. En 1989, el año en que ella nació, Luis Miguel acudió a Mala noche, no, el programa en el que Verónica Castro entrevistaba a los famosos y que de hecho, salió en la primera temporada de la serie de Netflix.

En aquella entrevista de 1989, Verónica Castro le pregunta a Luis Miguel sobre "lo que dicen las revistas y los periódicos", a lo que él responde "¡¿qué soy qué!?"

Verónica Castro le repite: "Que eres papá, que ya eres papá de una niñita o de un niñito o de no sé cuántos", a lo que Luis Miguel responde: "¡Ahora soy papá, ya no saben qué inventar! Ahora, que yo sepa no, que yo estoy consciente no"

Al ser cuestionado, Luis Miguel se jala el cabello, en un gesto que, según la serie, lo hace cuando está molesto o nervioso.

En la primera temporada, el personaje de Camila Sodi, que en la vida real es Issabella Camil, se entera que 'El Sol' tiene una hija con la nieta de una actriz muy famosa Silvia Pinal, es decir Stephanie Salas, a quien retratan en la serie como un romance pasajero en la vida de Luis Miguel.

Ni Stephanie ni Luis Miguel hablaron sobre la paternidad del cantante, fue Michelle Salas quien reveló en una revista "soy hija de Luis Miguel, no se traumen" en el 2005.

A partir de ese momento, Luis Miguel tuvo un acercamiento con su hija mayor, a quien incluso llegó a dedicarle canciones en sus conciertos y viajar con ella. Sin embargo, a partir de la primera temporada de la serie de Netflix, la joven, quien es modelo, se distanció de su padre.

