Willie Colón desmiente estar "bien" luego de su accidente; su representante no dijo la verdad

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de conocerse el accidente automovilístico que el músico Willie Colón sufrió en compañía de su esposa Julia, el salsero de 70 años de edad desmintió estar en buenas condiciones, justo como lo había anunciado su representante la noche del lunes 26 de abril.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, 'El Malo', como se le conoce al músico y uno de los máximos representantes de la salsa, indicó que esa información no es cierta y que incluso requerirá de cierto tiempo para estar bien.

Siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré".