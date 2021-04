¿Decepción en TV Azteca? Ganador de 'La Voz Kids' sorprende al revelar esto de Christian Nodal

Ciudad de México.- Recientemente el ganador de La Voz Kids hizo declaraciones respecto a su estadía en la competencia de TV Azteca, dejando sumamente sorprendidos a todos los espectadores de Venga la Alegría cuando reveló esto de Christian Nodal, ¿a caso si gran ídolo lo decepcionó?

Randy, el simpático y talentoso integrante del equipo Belinda, se presentó en el matutino del Ajusco y reveló lo mucho que aprendió al lado de la cantante de pop, señalando que era algo inexplicable su sentir por haber ganado, especialmente porque logró conocer a su ídolo, el intérprete de Adiós Amor.

El joven de 11 años reveló que era un gran fan de Nodal y que se quería tomar una foto con él, pero que después de conocerlo y ser el ganador del concurso de canto, ahora quiere realizar un dueto con este.

Muy bonito de estar al lado de ella, porque ella tiene mucha experiencia, no se puede explicar, se siente muy bien. Me gusta Belinda pero también Christian Nodal; me pude tomar la foto", reveló.