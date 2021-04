¡Devastada! Novia de Efraín Ruales rompe el silencio tras encontrar al asesino de su pareja

Ecuador.- Recientemente, un noticiero local de Ecuador comunicó que tuvo acceso al expediente del asesinato de Efraín Ruales, presentador al que un grupo de sicarios le arrancaron la vida, acribillándolo a balazos mientras conducía su auto.

Por lo que se reveló que en estos documentos, se recogen las versiones de los arrestados, además de conversaciones, fotos y más pruebas para que las autoridades llegaran a una sola hipótesis.

Ahora, Ale Jaramillo, quien fuera novia de Efraín, se encargó de dejar a sus seguidores con un nudo en la garganta, ya que la también presentadora soltó unas desgarradoras palabras para recordar al hombre que la acompañó a ella y a su hijo en los últimos años.

"Hace un año Sebas y yo pasamos el inicio de la cuarentena en casa de Efra con su familia. Tengo muchos recuerdos como estos, Efra cortándole el pelo a Sebas, haciendo ejercicios juntos, Sebas jugando con Jagger y muchas cosas más que vivimos".

"Fui testigo de cómo Efraín motivó a unirnos en oración en una época tan difícil creyendo firmemente que lo que todos necesitábamos era de Dios; fui testigo del amor y tiempo que le dedicó a escribir el ebook Por siempre Toñito’”, comenzó diciendo Jaramillo junto a varias fotos y un emotivo video.

Y agregó, "Todo esto me hace pensar una vez más que, donde estás hoy tal vez no estés mañana, a quienes tienes hoy probablemente no estén contigo mañana..."

Qué importante es perdonar, dejar el orgullo, amar y dar lo mejor de nosotros con todos los que llegan a nuestra vida porque todo puede cambiar en un segundo".

Además de finalizar diciendo, "Tengo grabadas en mi memoria por siempre tus palabras, tu amor, y todo lo que me dejaste, mi hombre de valores no negociables. Tres meses sin ti, te extraño, te amo”, estremecedoras frases que surgen justo a tres meses del asesinato de Ruales.

