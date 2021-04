¿Indirecta a Eleazar Gómez? Danna Paola revela infidelidad y niega dar segundas oportunidades

Ciudad de México.- La talentosa y polémica actriz, Danna Paola, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, pues en una entrevista se sinceró con sus fans y habló respecto a las infidelidades de las que fue víctima, destacando que ella no creía en dar segundad oportunidades y que nunca las dio, ¿a caso es una indirecta a Eleazar Gómez?

Como se sabe, Gómez y Danna tuvieron un romance después de conocerse en Televisa en la novela de Atrévete a Soñar, por lo que se creería que algunas de las declaraciones sobre sus relaciones pasadas giran en torno al polémico actor que acaba de salir de prisión por agresión física a una expareja.

La intérprete de Mala Fama, con toda honestidad aseguró que ella no cree en dar otra oportunidad cuando hubo infidelidad de promedio, pues cree que eso es una muestra de la falta de respeto y de amor, destacando que estuvo en esa situación antes y nunca lo perdonó.

Sinceramente no, creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza, y cuando se pierde la confianza pierdes todo. So (entonces), la verdad que, yo en mi caso, no podría… y no he podido", explicó.