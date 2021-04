Issabela Camil estalla en 'Ventaneando' y revela esto de su relación con Luis Miguel

Ciudad de México.- La famosa actriz, Issabela Camil, después de la insistencia de la prensa, estalló ante las cámaras de Ventaneando y dio estás revelaciones sobre su antigua relación con Luis Miguel, frenando de una vez los rumores tras su representación en la serie de Netflix y las confesiones de su madre.

Camil y 'El Sol', hace muchos años mantuvieron un romance que duró alrededor de siete años, por lo que su presencia en la producción de Luis Miguel, La Serie, no pudo faltar, lo que desató una fuerte polémica alrededor de ellos.

Ante esto, la madre de la actriz de Televisa quiso ponerles fin y dejó en claro que la ruptura se debió a la vida ajetreada del intérprete de Suave, asegurando que la inmadurez y juventud de ambos lo hizo insostenible por más tiempo.

Al parecer estas confesiones no fueron suficientes, y la prensa abordó en la alfombra roja a la esposa de Sergio Mayer, a los que les dijo que no hablaría del tema y que no estaba enterada ni le interesaba el libro de Aracely Arámbula o el tomar acciones legales como ella, pues cada quien tenía su derecho de contar o no su versión de los hechos.

Es un tema que no quiero tocar. Gracias... No tengo nada qué opinar, no sé ni qué de su libro, de ella, así que no tengo nada qué opinar, no estoy informada sobre eso", respondió sobre el supuesto libro de Arámbula.

Finalmente, ante las cámaras de TV Azteca aseguró que "nunca" iban a escuchar de su boca algo respecto a lo vivido al lado del famoso cantante, pidiendo que se le respetara, pues era su "vida" y su "historia".

Te voy a decir una cosa, soy una mujer muy privada, son mis cosas y no le interesan a nadie más que a mí y ya, es todo lo que te puedo decir. Es mi vida, es mi historia y no la voy a compartir con nadie, nunca", concluyó tajantemente.

Fuente: Hola