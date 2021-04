¡La 'corre' de Televisa! Lolita Cortés humilla a Laura Bozzo en 'Hoy': "Ya no venga"

Ciudad de México.- De nueva cuenta Lolita Cortés hizo estremecer los foros del programa Hoy, pues no se tentó un poco el corazón al momento de criticar a Laura Bozzo, y sin dudarlo humilló a la conductora diciéndole que no sabía bailar y que si le costaba tanto dar lo mejor en la pista que no se presentara en el matutino de Televisa, asegurando que sería un favor.

La mañana de este miércoles 28 de abril, fue la primera vez que Bozzo se presentó en 'Las Estrellas Bailan en Hoy' junto a Carlos Bonavides, después de que Anel Noreña decidiera dejar el programa por cuestiones de salud.

Cortés ante esto cumplió su palabra y los criticó con todo, pues desde que se enteró que la conductora de Laura Sin Censura dijo que esperaba nada bueno, asegurando que se veía que era una persona "narcisista" y "sin talento" para bailar.

Bozzo al enterarse de lo que dijo 'La Juez de Hierro', expresó que no le interesaba su opinión y que ella demostraría que el querer era poder y que estaba equivocada con su opinión, sin embargo, de nueva cuenta Lolita la 'destrozó' sin miramientos.

Me sorprende que dijeran que les gustó, cuando hemos dado coreografías, no, a gente que saben bailar, a actores que saben bailar, se están viendo piadosos y no sé porque, me parece señora, aquí no se viene uno a divertir, aquí hay una responsabilidad para ser el mejor, usted no sumó, usted restó, usted no bailó", expresó Lolita.

Aunque Laura se mostró muy molesta y empezó a decir que no la escucharía y continuaría presentándose, Lola le pedía que renunciara al programa porque "no sabe bailar", que seguía pensando que no tenía nada que hacer ahí y que el cinco de calificación fue por el esfuerzo de Carlos no por ella, ya que se merecía un cero.

Si para usted es un trabajo tan grande, no venga, pero me contrataron para ser crítica y ahora me escucha, usted no baila, usted no debería de estar aquí, si usted tiene tantas cosas que hacer, váyase a hacerlas", concluyó.

