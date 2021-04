Laura Zapata aparece en TV Azteca y da fuerte noticia sobre abuelita de Thalía: "No sé si va a volver"

Ciudad de México.- Aunque hace unos días doña Eva Mange estuvo en peligro debido a su delicada salud, ahora su nieta Laura Zapata apareció en la pantalla de TV Azteca y confesó que por fortuna la señora de 103 años ya fue dada de alta.

A través de la entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la villana de telenovelas en Televisa confesó que cuando tuvo que internar a su abuelita hace una semana, pensó que esta no iba a sobrevivir.

Yo me sentí muy agotada, aluciné y dije 'yo no sé si mi abuela va a regresar, no sé si la estoy sacando para nunca más volver' y fue tremendo, muy doloroso", explicó.