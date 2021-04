¡Lo dejan sin nada! Ladrón se aprovecha de 'Pepillo' Origel y le roba sus pertenencias

Ciudad de México.- El fin de semana, un sujeto se aprovechó de la distracción de 'Pepillo' Origel y de la de sus amigos para dejarlos sin pasaporte, dinero en efectivo, ni tarjetas de crédito.

El veloz hurto ocurrió el sábado por la noche, cuando el conductor Juan José Origel se divertía en una fiesta en Los Ángeles, lugar al que acudió a vacunarse contra el coronavirus.

Aprovechando el viaje, se tomó la libertad de celebrar en compañía de sus amistades, Gabriela Toledano y Charly, sin embargo, lo que inició como una aventura, terminó preocupación por los objetos perdidos.

El sábado andaba de parranda, de fiesta con mi amiga Gabriela Toledano que vive aquí (en Los Ángeles) con su marido, y Charly, un amigo que es regio, que me acompañó porque venía también a vacunarse", relató el presentador, originario de Guadalajara.

El hilo del relato abordó la inatención de Charly hacia su bolso, el cual dejó a un lado sin vigilancia. Cuando estaban a punto de regresar al lugar en el que se hospedaban se percataron de que la famosa mochila ya no estaba.

Mi amigo es muy distraído y con 2 o 3 copas se distrae mucho más, total que andábamos en la fiesta y en eso ya nos íbamos a regresar al hotel y no le veo su mariconera, su bolsita esa que trae diario cargando. Bueno, traía porque ¡se la volaron!".

Pese a la tragedia, el famoso narró los hechos entre risas. Sin duda, lograron solucionar el problema, pues hace unas horas publicó una fotografía en Instagram en la que se le ve a bordo de una avión, con el mensaje: "Regreso a casa".

Fíjense que yo vi cuando se acercó alguien rápidamente y no me di cuenta del tipo, pero ese tipo le quitó todo, pero ya cuando le dije 'oye ¿y tu bolsa, dónde está tu bolsa?' ¡ya no estaba!", finalizó con gracia 'Pepillo'.