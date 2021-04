¡Lucía Méndez miente! Actriz de Televisa asegura que ella no es el amor de la vida de Luis Miguel

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante Alejandra Ávalos no se quedó callada y respondió a la reciente declaración de Lucía Méndez, quien afirmó que Luis Miguel le confesó que ella era el amor de su vida.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la intérprete de melodramas en Televisa desmintió a 'La Méndez' y negó que ella sea el verdadero amor del 'Sol'.

El amor más grande de la vida de Luis Miguel o hasta donde yo me quedé que me tocó en la historia de mi vida... fue Mariana Yazbek... no conozco ninguna otra persona de la cual él se haya enamorado tanto… el amor más grande y al cual le tuvo respeto, y al cual idealizó, y al cual le dolió en el alma dejar y no quería que eso sucediera, pero Luis Rey provocó ese rompimiento de alguna forma, fue con Mariana”, comentó Alejandra.

Sin embargo, Ávalos comentó que está esperanzada en que con los siguientes capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se resuelva la duda sobre el amor más grande en la vida del cantante.

No ha salido todavía nada al respecto de cómo va a manejar esa parte de su vida Luis Miguel, por eso hay que esperarnos a que transcurran otros capítulos como para saber cómo toca… si toca, esa historia… hasta ahorita que yo sepa nadie tuvo un acercamiento con ella (Lucia Méndez)”, comentó.

Alejandra también dejó en claro que no busca crear un pleito con Lucía luego de que la cuestionaran sobre si considera que sus declaraciones puedan molestar a la actriz.

No me interesa ‘amarrar navajas’ con Lucía, la verdad no, siempre ha sido su postura con su historia y yo mi postura con mi historia ¿no?”.

Y luego de que le preguntaran cómo besa 'El Sol de México', la cantante y actriz confesó que ella no cayó ante sus encantos y se resistió: "Yo me di a respetar, me di a desear…en su momento sí me sedujo, pero yo voy a platicar mi historia como lo viví”.

Fuente: Agencia México