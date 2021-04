Luis de Alba estalla en contra de Enrique Guzmán: "Eso no es de hombres... es de patanes"

Ciudad de México.- Luis de Alba salió en contra de Enrique Guzmán luego de que el cantante protagonizara diversos escándalos con algunos compañeros del medio artístico.

Durante su más reciente encuentro con la prensa para promocionar la obra ¡Y que nos coge... la Pandemia!, el cómico fue cuestionado por la polémica en la que se encuentra envuelto el rockero luego de que su nieta Frida Sofía lo acusara de abuso sexual y así respondió:

Hace muchos años que lo conozco, lo admiro como artista, mucho... es de carácter violento. No lo voy a juzgar, como amigo es amigo, pero yo no soy quién para juzgar, pero lo que hizo o están diciendo que hizo es difícil. Yo no lo puedo afirmar ni negar", mencionó.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez vio actuar con violencia al intérprete de Payasito, De Alba confesó: "Sí, pero yo no soy ‘balcón’ de eso, lo vi tratar a gente a veces mal… me lastima, me duele como amigo y como admirador de él... ese tipo de advertencias que lanzó y con majaderías amenazando de muerte diciéndole a Carmen Salinas 'voy a llevar al baile a esa pi$%& vieja'… Eso no es de hombres, ni de compañeros, ni de amigos... eso pues es de patanes y él sigue siendo así, así es... ojalá Dios quiera que no sea cierto lo de la niña, pero lo último que hizo, eso no Enrique… no va... te queremos, ¿pero matar?… no es de nosotros...".

Posteriormente, Luis dijo estar consciente de lo que sucederá con Guzmán cuando escuche estas declaraciones. "Sé lo que va a

pasar... 'tú que te metes p..&%', pero eso es cosa de amigos también".

Finalmente, a la pregunta sobre si considera que Enrique Guzmán necesite ayuda psicológica, el actor de 76 años dijo: "No soy

doctor para juzgar eso, él así es y hace lo que hace porque lo quiere hacer. Si necesita ayuda o no solo Dios lo sabe, pero yo

como amigo me duele mucho".

Con información de: Agencia México