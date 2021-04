"No sé cómo vivir": Devastado, Enrique Guzmán manda doloroso mensaje a Frida Sofía en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de la gran polémica en la que se vio envuelto por las acusaciones de abuso infantil y violencia, el cantante Enrique Guzmán decidió dar una exclusiva al programa Hoy, la cual aprovechó para enviarle un doloroso mensaje a su nieta, Frida Sofía, asegurando que estaba completamente devastado por sus declaraciones que no lo dejan vivir en paz.

A lo largo de esta semana se han pasado las tres primeras partes de la plática que Martha Figueroa y Raúl Araiza tuvieron con el padre de Alejandra Guzmán, en la que ya declaró que su salud se vio afectada por el escándalo y su vida profesional de igual manera.

En esta tercer parte, el cantante de Tú Cabeza en mi Hombro detalló un poco de la demanda que interpuso en contra de su nieta, revelando que fue por violencia familiar, aunque aún no sabe como va a proceder y que vaya a resultar de esta, pero que espera que pronto se solucionen las cosas.

De igual manera mencionó que se encuentra muy mal ante los mensajes que recibe en redes sociales, mismos por lo que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, aunque aseguró que las cosas que ella dijo lo agreden y lastiman más.

Destacó que desconoce la situación mental de la intérprete de Ándale, que espera que alguien la esté apoyando y vaya a terapias, porque él solo quiere que esté bien y sea feliz, pero que ahora con lo que está pasando no sabe como podría ayudarla y es lo que más desea.

No sé cómo vivir, estoy en la mera orilla, no sé si es otra persona, no sé si alguien le está lavando el cerebro, puede ser, pero no tengo esa intimidad como averiguar o para defenderla, porque yo no quiero más que defenderla, y así no puedo", expresó Guzmán.