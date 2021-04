"Tenía mucha influencia": Acusan a Luis Miguel de robarle un Grammy a Cristian Castro

Ciudad de México.- Un nuevo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se estrenó el domingo pasado, mismo que ha provocado revuelo en el medio artístico debido a los detalles que algunos ponen en tela de juicio.

Recientemente, la actriz Paty Manterola salió a desmentir la relación que supuestamente mantuvo con 'El Sol de México', así también como el productor musical, Alejandro Zepeda, que reaccionó a la imagen que se da del cantante Cristian Castro.

De no creer: Cristian Castro cuenta la razón por la cual dejó de ser amigo de 'Luismi'

En la novedosa entrega se develó la enemistad entre 'Luismi' y el intérprete de Lloviendo estrellas. Pocos sabían de la envidia que el personaje principal sentía por el éxito del primer material discográfico del hijo de Verónica Castro, hecho que confirmó Zepeda.

View this post on Instagram

Zepeda se atrevió a lanzar una declaración aún más fuerte al acusar al hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri de haberle robado un premio a Castro. Aseguró que sus influencias eran tales, que le permitieron apropiarse de un galardón que no estaba destinado para él.

Al final, el productor que lanzó a la fama al hijo de 'La Vero' se mostró en desacuerdo por la forma en la que retrataron a su contratante.

Se me hizo muy mala onda también que pusieran a Cristian en ese papel como lo pusieron, porque si yo más bien me recuerdo, Cristian ha admirado mucho a Luis Miguel y siempre ha sido de respeto y admiración, sí había una rivalidad y no de parte de nosotros, en la serie dicen ‘es que te copiaron el estilo’, o algo así, cosa que es totalmente mentira", remató.