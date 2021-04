¡Tensión en Televisa! Kaffie hace pedazos a Laura Bozzo tras unirse a 'Hoy': "Señorita Larva"

Ciudad de México.- Esta mañana de miércoles el periodista Álex Kaffie aprovechó la columna que escribe en El Heraldo de México para hacer una fuerte crítica a Laura Bozzo por unirse al concurso de baile interno en el programa Hoy.

El conocido 'Villano de los espectáculos' aseguró que la conductora peruana, a quien llama "Larva", solamente vendrá a afectar la calificación de Carlos Bonavides, quien se quedó sin pareja porque Anel Noreña tuvo que dejar el reality por problemas de salud.

Carlos Bonavides pasó de Guatemala a Guatepeor... no sale de una mala para entrar en otra peor... Larva Bozzo ¡le está sacando canas verdes! Y es que al primer ensayo que tenían juntos ¡Larva de América llegó tres horas tarde!", escribió.

Kaffie se compadeció del actor de Televisa que sí le ha puesto mucho empeño a los ensayos, mientras que aseguró que "Señorita Larva" no ha cumplido con los ensayos y que solamente a fingido ante las cámaras que se la pasa bailando.

Además, el columnista confesó que está seguro de que Galilea Montijo también finge que ya no odia a Laura: "No me trago el «choro» ese de que a Galilea Montijo ha dejado de repugnarle 'Larva de América'".

Fuente: El Heraldo de México