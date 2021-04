"Todavía estoy inflamada": Kimberly Loaiza se deslinda de las críticas con este mensaje

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza se convirtió en madre por segunda ocasión hace aproximadamente dos meses y tras salir de sus cuidados decidió realizar un viaje a la playa en el que se mostró disfrutando de las maravillas, pero al parecer hay a quiénes no les pareció verla en bañador.

Luego de las primeras imágenes que se revelaron de este viaje, la influencer empezó a recibir cientos de críticas por su acto y la "poca responsabilidad" que estaba teniendo al hacer distintas actividades, por lo que se llenó de valor para crear conciencia.

La esposa de Juan de Dios Pantoja realizó un video de TikTok con el que se deslindó de todos los mensajes que estaba recibiendo en su contra, así que este lo compartió en sus distintas redes sociales hasta el punto que sus seguidoras de Twitter se mostraron en total acuerdo.

Todavía estoy inflamada, mi embarazo es muy reciente, pero me encanta mi cuerpo. No me preocupan las críticas", agregó junto al video.

La gente es bien pendej4 al criticar a una mujer casi recién parida y quieren verla como modelo de Victoria Secret cuando ell@s siguen escondiéndose detrás de una red social , ojala Kim@siga así y trabaje en su autoestima y nunca deje que nadie la haga sentir menos de lo q vale?? pic.twitter.com/znxSwXtylG — StrangerGirl uD83DuDD4AuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEDuD83CuDDF3uD83DuDC68?uD83DuDC69?uD83DuDC67?uD83DuDC67 (@strangergirly22) April 27, 2021

Mientras que en su cuenta de Instagram decidió también compartir la grabación y hacer reflexionar a sus millones de sus 'Linduras' por lo que agregó: "Claro que una mamá puede seguir bailando y usando BIKINI las veces que quiera. Hace tiempo que no me afectan los comentarios sobre mi cuerpo, a pesar de que tengo 2 hijos, estrías y 2 cesáreas, me siento increíblemente feliz con la persona que soy, vive y deja vivir".

Fuente: Instagram @kimberly.loaiza y Twitter @strangerfirly22