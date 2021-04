Tras nexos con 'El Chapo', famosa exactriz de Televisa estrenaría nuevo galán: "Es árabe"

Ciudad de México.- Salió a la luz que Kate del Castillo se está dando una nueva oportunidad en el amor, luego de que don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo manifestaran su preocupación porque sus hijas no han tenido suerte en el terreno sentimental.

La hija del primer actor no ha podido rehacer su vida amorosa en los últimos años, pues enfrenta una fuerte batalla legal debido a que se le vinculó al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Aunque la exactriz de Televisa ha manifestado en distintas ocasiones que no le preocupa estar soltera, su mamá brindó una entrevista al programa Venga la Alegría que su mayor anhelo es ver a sus hijas con una relación estable.

Antes de que nos vayamos a… Morelia (morir), dejarlas ya casaditas, bueno no casaditas, como dice Verónica 'aunque sea de arrimonio (vivir juntos)'. Ya para que uno tenga que decir eso, ya le entró a la modernidad”, dijo doña Kate.

Sin embargo, Verónica del Castillo reveló que su famosa hermana está conociendo a un nuevo prospecto que la tiene muy contenta.

Es un amigo mío de hace mucho, tipo árabe, y pues me dijo 'preséntame a tu hermana', le mandé la foto a Kate y me dijo 'sí, preséntamelo', y sí se gustaron y ya están chateando, pero todavía no se han conocido”, confesó.