Actriz de TV Azteca revela que ha sido víctima de acoso sexual y discriminación en su carrera

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana Melissa Barrera , ha destacado en el mundo del espectáculo, gracias a su gran talento e incomparable belleza, ha logrado debutar en grandes proyectos de Hollywood.

Sin embargo, la carrera artística de la exacadémica, no ha sido de color de rosa, pues al igual que algunas famosas más, la originaria de Monterrey ha sufrido discriminación.

En una entrevista con el programa Ventaneando, Melissa rompió el silencio y confesó que ha sido victima de acoso sexual, ya que en varias ocasiones ha querido ser intimidada por los hombres.

Asimismo, ha sufrido discriminación al estar en Hollywood por el simple hecho de que es latina. "No he pasado por un abuso sexual o algo así tan fuerte como a muchas mujeres les ha pasado y a muchos hombres también".

"Pero he pasado por incomodidades de actores, productores o directores, que te hacen algún comentario machista o sexista. Y te tratan de hacer sentir menos, es como un ambiente de miedo", señala.

Además, algo que también le ha tocado vivir es que en Estados Unidos, los encargados de grandes proyectos no acepten su participación solo por ser una latina.

"Me ha pasado en Estados Unidos, discriminación por ser latina, de 'no queremos a una latina en este papel', es una pelea constante. Gracias a Dios me ha tocado desde que estoy en Estados Unidos trabajar en proyectos donde me valoran", mencionó la actriz.

Fuente: Ventaneando