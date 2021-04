¿BTS y Justin Bieber? Fans rumoran colaboración; los 'idols' publican video sobre 'Butter'

Ciudad de México.- El regreso de BTS cada vez está más cerca, pues recientemente anunciaron el lanzamiento del tema Butter, una canción de la que poco se conoce pero que ya ha generado muchas especulaciones.

Entre ellas se encuentra la colaboración de los ídolos del K-Pop con el canadiense Justin Bieber, quien se acaba de unir a la agencia HYBE, encargada de la promoción de los intérpretes de Dynamite.

Al formar parte de la misma firma, incluso se ha especulado sobre una colaboración entre BTS y J Balvin, algo que el colombiano no ha descartado y, con el lanzamiento de Butter el próximo 21 de mayo, las teorías continuan.

De acuerdo con el portal Page Six, tanto BTS como el intérprete de Baby preparan una gran sorpresa para las fans, algo que sin duda enloqueció al ARMY y a las seguidoras de Bieber. No obstante, la boyband no ha dado detalles, pues únicamente publicaron el video de una mantequilla derritiéndose, clip que dura una hora.

Será hasta dentro de menos de un mes que BTS regrese con nueva música, nuevos proyectos y quizá estas colaboraciones entre las que además figura Chris Martin, vocalista de Coldplay, banda que este jueves 29 de abril anunció su regreso.

Fuente: btsnetwork