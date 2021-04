Conductora de 'De primera mano' destapa amorío de Peña Nieto y Paty Manterola, actriz de Televisa

Ciudad de México.- Luego de que Patricia Manterola saliera a desmentir tajantemente su supuesto romance con Luis Miguel, comenzó a circular información de que la actriz de Televisa sí tuvo algo que ver con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Resulta que durante la reciente transmisión del programa De primera mano, la conductora Addis Tuñón cuestionó que la también cantante sí se pronunciara a lo que mencionaron en la serie del 'Sol de México', pero que tiempo atrás no haya salido a confirmar o desmentir su amorío con el exmandatario.

Esto forma parte de un libro y Paty Manterola no dijo nada. Tan molesta está ahora que sí se pronuncia al respecto", dijo.

Asimismo, Addis comentó totalmente en vivo cómo fue que surgió el rumor del tórrido romance entre Peña Nieto y Manterola.

La vez que yo he visto que realmente han exhibido a Paty Manterola de una manera que no se lo esperaba fue hace años, cuando la ex novia de Peña Nieto (Rebecca Solano) dijo que él, siendo su novio, le confesó que Paty se había quedado una noche con él en la casa de Ixtapan de la Sal", añadió.