¿Furiosa? Enrique Guzmán revela en 'Hoy' la reacción de 'La Guzmán' a acusaciones de Frida Sofía

Ciudad de México.- Durante su entrevista en exclusiva con el programa Hoy, el famoso cantante y actor, Enrique Guzmán, decidió romper el silencio respecto a si su hija, Alejandra Guzmán, lo apoya o si era verdad que enfureció con él y lo golpeó, confesando ante las cámaras de Televisa que le sorprendió la reacción que tuvo ante el abuso del que lo acusa Frida Sofía.

Cuando recién salieron las declaraciones que hizo Frida a Gustavo Adolfo Infante, de que su abuelo la había tocado indebidamente desde que tenía cinco años, una revista aseguró que la rockera enfureció tanto con su padre que llegó hasta los golpes y le reclamó el como pudo haber hecho eso, aunque en público salió en su defensa.

Ante esto, las opiniones están muy divididas, pues Luis Enrique Guzmán desmintió que Alejandra alguna vez creyera en las palabras de la intérprete de Ándale, pues tenía una fe ciega en el también actor.

Ahora fue el turno de Enrique de dejar en claro de una vez la postura que le expresó la cantante de Yo Te Esperaba. Según lo declarado por el artista, Alejandra lo apoyó al 100 por ciento ya que conoce la relación que él mantiene con sus nietos, que sabe que no es muy amante de cuidar o estar con niños, señalando que ella le dijo que lo que él decidiera hacer estaría bien para ella.

Pudo haber sido distinto, pero Ale sabe perfectamente a que nivel a sido mi amistad con mis nietos, en general, soy consentidor, un poquito de eso que te consiento, pero como que ya es hora de que te vayas a tu casa, no soy muy niñero. Alejandra me dijo: ' Haz lo que te parezca', y lo que te parezca es tratar de ayudarla de todas maneras, ¿cómo? No tengo idea", aseguró Enrique.