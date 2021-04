Tras 20 años en Televisa, querida actriz se retira por este desgarrador motivo

Ciudad de México.- Una famosa y talentosa actriz, Laisha Wilkins, decidió retirarse de las pantallas después de haber pasado 20 años en Televisa, teniendo gran éxito en novelas como Tres Veces Ana, y ahora finalmente reveló el desgarrador motivo que la llevó a 'desaparecer' de la vida pública.

Wilkins en el año 1996 empezó a incursionar en el mundo de la televisión en San Ángel, debutando en las novelas en 1997 con Mi Pequeña Traviesa, continuando con grandes éxitos como La Fuerza del Destino, siendo en La Candidata, en el 2016, su última novela.

Desde ese momento la actriz prácticamente desapareció de la vida pública por cuatro años, hasta que en el 2020 se unió como conductora en LCDP, en Multimedios Televisión, saliendo de este en enero de este 2021 para dedicarse de proyectos personales.

Hace tiempo estuve enferma, pesaba 44 Kg, mido 1.70, no podía ingerir alimentos ni absorbía nutrientes; mi salud se deterioró, dejé de trabajar y me dediqué a mi salud.

Hay gente que lucra con las fotos de esa época y hace burla, dan pena.



Lo importante: ¡hoy estoy sana y feliz! pic.twitter.com/Cxv2vuRFWM — uD83DuDC51Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) April 24, 2021

Aunque estuvo al aire alrededor de un año, Wilkins nunca habló de su retiro hasta hace poco, pues mediante su cuenta de Twitter abrió su corazón y reveló que los motivos de su retiro fue una enfermedad que la hizo bajar drásticamente de peso.

La actriz no reveló de que enfermedad se trata, pero confesó que peso hasta 44 kilos y no podía ingerir alimentos y los nutrientes necesarios no los absorbía, incluso compartió una foto en la que comparaba cómo luce hoy a ese entonces, confesando que la han usado para burlarse de ella haciendo que solo sienta "pena" por esas personas.

Hace tiempo estuve enferma, pesaba 44 Kg, mido 1.70, no podía ingerir alimentos ni absorbía nutrientes; mi salud se deterioró, dejé de trabajar y me dediqué a mi salud. Hay gente que lucra con las fotos de esa época y hace burla, dan pena. Lo importante: ¡hoy estoy sana y feliz!", reveló.

Cabe mencionar que hasta el momento no se sabe si planea regresar a la pantalla chica, pero por el momento se está enfocando en asuntos personales.

Fuente: Radio Fórmula