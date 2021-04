Tras ser demandada, Laura Bozzo envía mensaje a Gabriel Soto: "No tengo nada que ver"

Ciudad de México.- Fue el año pasado cuando Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura Bozzo por "difamación, daño moral y acoso".

Lo anterior, luego de que la presentadora diera su opinión sobre la polémica en la que estaban envueltos en ese momento, por la separación del actor y Geraldine Bazán. Hasta ahora el proceso continua, pues debido a la pandemia de coronavirus estuvo detenido algún tiempo.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Laura habló sobre el proceso legal que enfrenta y aunque comentó en que todo está en manos de sus abogados, dijo que quienes tienen que comprobar todo lo que han denunciado y declarado son los actores, además de asegurar que todo este lío le parece absurdo.

"En el caso de Gabriel Soto mis abogados están viendo, pues él de alguna manera ha dicho que Irina intentó suicidarse por mi culpa y eso es absurdo, yo di una opinión y punto".

Di una opinión, nunca ataqué, yo no fui causante ni de su divorcio ni de nada, jamás lo he acosado, o sea, que todo lo que ellos han dicho tendrían que haberlo probado y no está probado, yo simplemente digo que a las pruebas me remito", declaró.

Por otra parte, Bozzo no descarta la idea de contrademadarlos por el daño a su imagen pública, sin embargo, dejó muy claro que nunca ha hablado mal de las hijas del actor y también se dijo sorprendida por todo lo que Gabriel Soto ha declarado sobre ella:

"Obviamente yo no tengo nada que ver con su separación y jamás he mencionado a sus hijas, respeto mucho a los hijos y ha dicho tal cantidad de mentiras, que yo me he quedado anonadada".

