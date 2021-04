¡Tragedia en la música! Famoso rapero queda en estado VEGETAL tras sufrir sobredosis

Nueva York, Estados Unidos.- El famoso rapero DMX, cuyo nombre verdadero es Earl Simmons, fue ingresado al hospital luego de sufrir una severa sobredosis de drogas en su casa.

El artista de 50 años habría quedado en "estado vegetal" luego de sufrir un paro cardíaco por la sobredosis, según reportes de TMZ.

Fuentes le dijeron al portal que cerca de las 23:00 horas del viernes fue llevado de emergencia al hospital en Nueva York, donde permanece bajo cuidados críticos.

Se desconoce su condición exacta pero doctores temían que no lograra sobrevivir, según informes. Una fuente aseguró que el rapero "aún tiene algo de actividad cerebral".

DMX es uno de los artistas más reconocidos de la era del rap durante la época de los 90's y principios de los 2000. El artista ha tenido una difícil lucha contra sus adicciones y ha sido ingresado a rehabilitación en múltiples ocasiones a través de los años.

La última vez que ingresó fue en octubre del 2019, 10 meses después de que fuera liberado de prisión, sin embargo, fue visto en el escenario dos meses después. Según informes, el rapero no había mostrado señales de una posible recaída ya que había sido captado en un evento en público apenas este mes de febrero.

El rapero ha tenido problemas con la justicia. En enero del 2019 fue liberado de una prisión luego de pasar un año tras las rejas por fraude de impuestos.

En noviembre del 2017 se declaró culpable de evadir 1.7 millones de dólares en pagos de impuestos entre el 2002 y 2005. Además de la condena, se le ordenó pagar 2.3 millones de dólares en restitución.

El padre de 15 hijos además fue arrestado a través de los años por posesión de drogas, crueldad animal, conducción imprudente y por no pagar pensión alimenticia a sus hijos.

Su hit más conocido fue Party Up (Up in Here), el cual fue lanzado durante los 2000 y fue todo un éxito.

