Desde 'La Voz', Belinda manda mensaje a su hermano por buscar un lugar en la política

Ciudad de México.- El pasado sábado se reveló que el hermano de Belinda, Ignacio Peregrin Schüll busca un lugar en la política como diputado y ante la gran noticia, la española no se ha aguantado las ganas de mostrarse al respecto.

Tras salir a la luz la noticia y debido al gran alcance que 'Nachito' como mejor es conocido tiene en redes sociales, la actriz que actualmente es coach de La Voz decidió mandar un mensaje a su hermano por este medio.

A través de su cuenta de Instagram es donde 'Beli' compartió una historia del perfil de su hermano, pues este le agregó la presentación de: "Candidato para Diputado Federal por el Distrito XV Benito Juárez, Coalición 'Juntos hacemos historia'".

Por lo que al ver lo orgulloso que el empresario se siente de representar a México, la novia de Nodal inmediatamente le expresó gran admiración, pues al parecer ella será su apoyo más grande.

No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado mucho, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. ¡Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre, lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito", expresó la cantante.