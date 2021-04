Drama en Televisa: Tras pleito, hermano de conductor de 'Hoy' lo traiciona y revela fuerte secreto

Ciudad de México.- El famoso y querido conductor Arath de la Torre nuevamente está envuelto en una polémica pues su hermano Ulises de la Torre hizo una fuerte declaración sobre el distanciamiento que hay entre ambos.

El integrante del noticiero Expreso de la Mañana fue abordado por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí se le cuestionó sobre una futura reconciliación con el presentador del programa Hoy.

Ulises afirma que pese a su rompimiento familiar, él sigue amando y respetando a Arath, sin embargo, fue claro al confesar que no han podido arreglar su situación porque el intérprete del 'Dr. Cándido Pérez' no quiere.

Sí, Ulises insistió en que él está en la mejor disposición para reconciliarse con el famoso conductor de Televisa pero dijo que este no lo ha querido. Además, resaltó que pese a su pleito, él sigue hablando con sus sobrinos, a quienes quiere mucho.

No es algo grave, ni me ha hecho daño, ni le he hecho daño, simple y sencillamente él está en esa postura, pero bueno aquí estaremos, la plática, la comunicación siempre estará por delante de todo y siempre me da mucho gusto que le vaya muy bien con sus proyectos, tiene una familia hermosa, unos sobrinos que los amo", añadió.