¡Zafarrancho! Famoso actor es agredido por director de Televisa: "Me mentó la m..."

Ciudad de México.- El primer actor Eric del Castillo afirmó que durante sus inicios en la carrera actoral fue agredido verbalmente por parte de un director de Televisa, lo cual lo motivó a seguir su sueño en el séptimo arte.

A través del programa Arriba la tarde del canal A+ de TV Azteca, el primer actor reveló el momento en que un director de televisión le "mentó la m..." por haber tenido una equivocación mientras graban.

"Un director me mentó la m..., en Televisa... Hubo un bache, mi compañera era María Douglas y cuando se sentaba yo tenía que decir mi única línea, pero ella no se sentó y yo no sabía si entrar o no entrar, pero dije mi parlamento", comenzó a relatar del Castillo.

Sin embargo, continuó, "todo era directo, no había apuntador electrónico, cuando vino el corte, me dijo oiga usted pend.. hijo de la ch.. me ofendió tanto que dije no vuelvo aquí solo que me den un papel principal y me fui al cine", contó.

En la misma entrevista, el primer actor confesó que su mayor miedo es la muerte de algún familiar, pese a que "ha tenido algunas, como todas las personas". No obstante, destacó que se considera una persona feliz gracias a su carrera de actor.

"Me considero un hombre feliz, estoy contento con la profesión que he hecho, esta carrera me ha dado la oportunidad de crear una familia", destacó Eric.

Fuente: Arriba la tarde