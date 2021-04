Camila Cabello conquista a todo Instagram al asolearse en playas de Miami

Miami, Florida.- La querida y talentosa cantante, Camila Cabello, nuevamente conquistó a sus millones de seguidores en Instagram, mientras que se luce maravillosamente deleitando las pupilas al asolearse desde un yate en las playas de Miami.

Cabello al parece decidió olvidarse del tremendo susto que se llevó junto a Shawn Mendes en su casa, ya que un par de ladrones entraron a su hogar mientras que ellos estaban dentro. Afortunadamente no pasó del susto y los intrusos se fueron con el auto del cantante.

Tras este complicado evento, la intérprete de My Oh My se mostró completamente orgullosa de sus espectaculares curvas y su innegable belleza, por lo que compartió una foto en la que sonríe hacia la cámara mientras esta disfrutando del sol sobre un yate.

Cabe mencionar que este 2021 será la llega de la guapa cantante a los cines, pues debutará con el estreno de La Cenicienta, la nueva versión que desde el 2019 ha dado mucho de que hablar entre sus millones de seguidores.

Fuente: Instagram @camila_cabello