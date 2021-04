Desde 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo asegura que Televisa movió influencias para liberar a Eleazar

Ciudad de México.- Este lunes en Sale el Sol se habló sobre el video en el que Tefi Valenzuela explica como se dio la sentencia a Eleazar Gómez, por lo que Gustavo Adolfo Infante dijo que él cree que Televisa movió sus influencias para que liberaran al actor y no pasara los tres años encerrado.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado tocaron el tema de que Gómez muy pronto volvería a ser visto en novelas de San Ángel asegurando que todos tenían "poca memoria", recordando que Juan Osorio y Nicandro Díaz dijeron que sí lo volverían a contratar.

"No sé en qué momento pase de ser la víctima a la culpable": Tefi Valenzuela rompe el silencio y explica por qué Eleazar quedó en libertad condicional.

Durante dicha conversación, el titular del matutino de Imagen TV dijo que Televisa debe de tener un contrato de exclusividad con el actor y que por ello usó su poder para que no tuviera que pasar sus tres años de sentencia dentro de la cárcel.

Ahora yo creo, a mí se me hace, bueno no sé, pero se me hace que ese muchacho tiene exclusividad con esa empresa y yo creo que hubo jaladita de alguna de los hilos de esa empresa para que saliera libre", señaló Gustavo.