Galilea Montijo hace escalofriante confesión en 'Hoy'; sería capaz de acribillar a su esposo por enojo

Ciudad de México.- Esta mañana de lunes 5 de abril la actriz y modelo Alicia Machado asistió como invitada en el programa Hoy y dejó en shock a los televidentes con una fuerte confesión que hizo totalmente en vivo.

Durante la sección Manotazo, Paul Stanley le preguntó "¿qué es lo más loco que has hecho estando briaga (tomada)?", Alicia se sinceró y contó todo:

¡Uy!... ¿lo más loco que he hecho?… ¡ay!, ¿pero lo podré decir en televisión?... ¿pero no lo van a tomar a mal verdad?... sí me le puse al brinco a un hombre, o sea, con un arma en la mano”.