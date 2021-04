¡Impactante! Miguel Bosé hace fuertes confesiones sobre sus adicciones y la muerte de su madre

Madrid, España.- Luego de meses de ausencia en redes sociales, el artista Miguel Bosé hizo su reaparición en Instagram, celebrando sus 65 años y sincerándose respecto a sus intimidades, vida sexual, adicciones y la reciente muerte de su madre.

El cantante nacido en Panamá, anunció que ofrecería una entrevista para el programa Lo de Évole en donde ahondaría en temas íntimos y de introspección a lo largo de su carrera artística; además, revelará la verdadera causa de muerte de su madre, ya que asegura, su deceso no fue por Covid-19.

En el avance presentado en las redes sociales del intérprete de Amante Bandido, se dio un adelanto de la emisión que se dará a conocer el próximo domingo 11 de abril, pero que ha provocado gran conmoción entre sus seguidores por las respuestas del artista.

Tras confirmar que tenía entre 5 o 6 años que no accedía a charlar con un periodista, Bosé respondió la interrogante sobre lo que le sucede a su voz. "Mi voz, que va y que viene. Ahora puedo hablar", indicó el español.

Poco después se escucha Jordi Évole preguntarle sobre Lucía Bosé, mamá del cantante: "¿Tu madre tenía coronavirus?", a lo que Miguel Bosé responde tajante: "Mi madre no se murió de Covid y eso tiene que parar ya".

Posteriormente, el intérprete hizo una fuerte confesión. "He vivido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije: se acabó. He dejado todo, todo, todo hace siete años".

Por último, en el adelanto se escucha a Jordi preguntarle si con la edad se ha vuelto más conservador. "No, me he vuelto más lúcido", puntualizó el cantante. Se espera que la entrevista se trasmita el próximo domingo 11 de abril de 2021.

Fuente: Agencia México