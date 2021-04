"No sabe cómo limpiar su asquerosa imagen": Carlos Trejo habla sobre el audio de Alfredo Adame

Ciudad de México.- Después de que un polémico audio se filtrara en donde supuestamente Alfredo Adame, aspirante a la alcaldía por Tlalpan, dijera que se iba a robar el dinero de campaña, varias declaraciones y opiniones han salido a la luz. Esta vez, su viejo enemigo, Carlos Trejo, se pronunció al respecto.

A raíz del controversial audio, Adame culpó a Carlos Trejo, Luis Alberto Ordaz y Pablo Mendizabal por "manipular y editar la grabación", alegando que se trataba de una manera de desprestigiar a su imagen y a su campaña, ya que anteriormente había tenido roces con ellos.

#AlfredoAdame uD83DuDEA8 AUDIO DONDE ALFREDO ADAME PLANEA CHINGARSE $25 MDP SI LLEGA A LA CAMARA DE DIPUTADOS El candidato a diputado Alfredo Adame por RSP (partido de Elba Esther Gordillo) planea cobrar su #Moche para dar su voto. Por favor no dejemos que estas ratas lleguen... pic.twitter.com/NrB7t3zLTv

Al respecto, Carlos Trejo, antiguo 'cazafantasmas', se declaró inocente por la publicación de la grabación; sin embargo, señaló que "le hubiera gusta ser quien filtró dicho contenido, ya que se debe desmantelar a delincuentes y barbajanes".

A mí realmente no me interesa la opinión que pueda decir un delincuente y barbaján, yo creo que son patadas de ahogado, no le quedó otra más que tratar de sacársela de la manga para según él tratar de limpiar su asquerosa imagen", comentó.