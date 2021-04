Tras veto de Televisa y no tener para pagar la luz, polémico actor hace dura confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- El famoso comediante y actor Germán Ortega brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y reveló que además de que la pandemia lo hizo caer en crisis, ahora también sufre una profunda depresión debido al coronavirus..

El artista conocido como uno de 'Los Mascabrothers' explicó que uno de los síntomas que padecía durante su enfermedad fue "mucho sueño" ya que podía "dormir casi todo el día".

Asimismo, el actor que por varios años estuvo vetado de Televisa resaltó que sí tiene problemas de dinero, sin embargo, destacó que su crisis no fue tan aguda como afirmaron otros medios.

Yo dije 'no me estoy muriendo de hambre, pero sí nos agarró a todos la pandemia', ¿y quiúbole?, hay gastos que tu vienes (haciendo), que no contamos con que de pronto la economía iba a bajar”, finalizó.