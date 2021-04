Tras vivir violencia y depresión, exactriz de Televisa llega a 'Sale el Sol' con fuerte revelación

Ciudad de México.- Tras uno complicados meses en los que superó una fuerte depresión y vivió momentos aterradores al sufrir violencia verbal de un extraño, Federica Quijano, reconocida exactriz de Televisa, se unió a Sale el Sol este lunes e hizo una fuerte revelación en el matutino de Imagen TV.

Quijano en el 2020 confesó en Ventaneando que lamentablemente falleció su mejor amiga, algo que la sumió en una fuerte depresión, pues además trataba de seguir pese a que por el Covid-19 cancelaron su concierto, golpes de los que dijo seguía luchando por superar.

Meses después, en febrero del 2021, la exintegrante de Kabah, aterrada relató el momento en el que un hombre la agredió mientras estaba en el coche con sus dos hijos y una amiga de ellos, revelando que incluso trató de meterse al coche y al solo poder ingresar su cabeza, este comenzó a escupir dentro.

Ahora, Quijano fue una de las conductoras invitadas al programa, junto a Apio Quijano, quienes durante la sección 'Trapitos Al Sol' hicieron fuertes revelaciones sobre sus amistades, como el hecho de que una conocida se llevo el dinero de una cena.

Federica por su parte, relató que la pero cita que tuvo fue con un director de Tú Las Traes hace algunos años, pues además de que solo habló de él y presumió su puesto, al final dividió la cuenta y no le perdonó ningún centavo, haciendo reír a sus fans.

Me hicieron un date con este chavo que era super director de Tú Las Traes, llegamos al lugar, empezamos a comer, los tequilitas, y al final, la verdad como que siempre presumió poquito su puesto y al final, con la cuenta me dijo son mil 323 pesos por persona con 40 centavos, pero no, con todo y centavos", contó la cantante y actriz.